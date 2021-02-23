كاميرات المراقبة تكشف مسناً يتجسس على السيدات في غرف نومهن 15 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة في بريطانيا القبض على رجل مسن يبلغ من العمر 73 عاماً، موجهة إليه تهمة التجسس على ثلاث سيدات، حيث اعترف بارتكابه خمس جرائم تتعلق بانتهاك خصوصيتهن بعد القبض عليه بمنزله شرق ولاية يوركشاير الإنجليزية.

وعمد ديفيد ماكدونيل إلى تركيب كاميرات سرية في أجهزة إنذار حريق داخل غرف نوم السيدات مع عرض كل ما تسجله من خلال تصويرهن أثناء الاستحمام ومع أزواجهن في بث مباشر لجهاز صغير يمتلكه المسن.

وأوضح المدعي العام، ستيفن ليتلوود، للمحكمة أن الكاميرات كانت موجودة في جهاز إنذار الحريق بغرف السيدات، فيما أعربت إحدى الضحايا عن شعورها بالانتهاك الكبير وعدم الأمان داخل منزلها، كما نوهت أخرى بأنها لا تستطيع إدراك تأثير ما حدث علي، وفقا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

جدير بالذكر أنه لم يكشف عن أعمار النساء اللاتي انتهك خصوصيتهن، كما فشل الرجل في تبرير جريمته البشعة.

والغريب أن ديفيد ماكدونيل ليس لديه أي سجل إجرامي ويتمتع بسمعة طيبة في نطاق عائلته ومعارفه، كما تخلت عنه زوجته بعد اكتشافها ما فعل.