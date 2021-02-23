مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث تحطم مروحية في بولندا

المصدر: د ب أ

لقى شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء في حادث تحطم مروحية خاصة بجنوب بولندا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البولندية نقلا عن سلطات إدارة الأزمة المحلية.

وتحطمت المروحية على ارتفاع 300 متر من مهبط في منطقة سيليسيا، بالقرب من بلدة بشتينا.

وفتحت سلطات الطيران المدني تحقيقا بشأن الحادث، الذي وقع أثناء محاولة المروحية الهبوط.

وقد توفى على الفور شخصان، حوصرا داخل المروحية، في حين تمكن المصابان من الخروج وجرى نقلهما للمستشفى.

وقال مسؤولو الإغاثة إن عملية الانقاذ واجهت صعوبة بسبب الاشجار التي تكسوها الثلوج والضباب الكثيف الذي غطى المنطقة.