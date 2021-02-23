فيضان مفاجئ في الهند يسفر عن وفاة 136 شخصاً

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، وفاة 136 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بسبب فيضان مفاجئ ضرب منطقة في شمال البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.

وكان جزء كبير من جبل جليدي سقط في شبكة نهر ألاكناندا بولاية أوتاراخاند في منطقة جبال الهيمالايا، يوم السابع من فبراير الجاري، مما تسبب في حدوث فيضان ضخم أدى إلى جرف أجزاء من محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وطرق وجسور في المنطقة.

وقال بيوش راوتيلا، المسؤول البارز في هيئة إدارة الكوارث بالولاية، إنه تم انتشال ما لا يقل عن 68 جثة، بعد أن تعرضت منطقة الهيمالايا لواحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

وقال راوتيلا لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من دهرادون، عاصمة الولاية، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن وفاة أي شخص لا يزال في عداد المفقودين، للسماح للحكومة بالبدء في تقديم تعوضيات للأسر.