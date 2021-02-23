أستراليا .. "35 كيلوغراماً" من الصوف جزت من خروف تائه

المصدر: إعداد : سلوى الذيباني

تمكن خروف استرالي من الرؤية بوضوح بعد أن غطى الصوف عيناه لعدة سنوات إذ نمى بشكل كثيف أِثناء وجوده في الغابة.

وكان الخروف ويدعى "باراك"، قد هرب إلى الغابة منذ سنوات، ونما صوفه بشكل ضخم مما حجب الرؤية عن عينيه وأِثقل حركته قبل أن يتم إنقاذه من قبل مأوى للحيوانات بأستراليا.

وتوقع متطوعون من مأوى “Edgar’s Mission” الذي وجد الخروف أن الصوف نمى لمدة خمس سنوات على الأقل إذ بلغ وزن الصوف 35 كيلوغراما.

وكتبت إدارة المأوى في منشور على فيسبوك: لم نصدق أن هناك بالفعل خروفًا يعيش تحت كل هذا الصوف، استغرق المتطوعون ساعة لحلق فراء باراك السميك الأشعث وهي عملية تستغرق عادةً بضع دقائق فقط. لقد كان من الصعب أن نستوعب بأنه عاش تحت تلك الكتلة المتحركة المعقدة من الصوف المتسخ بالعصي والأغصان والحشرات.

تم العثور على باراك في وقت سابق من هذا الشهر، تائها في الغابات على بعد حوالي 40 ميلاً شمال ملبورن، أستراليا .

ويتعافى الخروف حاليا ويتأقلم مع حياته الجديدة في المأوى وذكر الموظفون إنه تم إنقاذ بارك من “حافة الهاوية".