ولاية فيرجينيا الأمريكية تلغي عقوبة الإعدام

المصدر: د ب أ

ألغت ولاية فيرجينيا الأمريكية عقوبة الإعدام بعد أن صوت المشرعون في كونغرس الولاية بمجلسيه لصالح إلغاء العقوبة.

ولا يزال التشريع يحتاج إلى توقيع حاكم الولاية، رالف نورثام، لكن موافقته تعتبر مؤكدة.

وتنضم فيرجينيا بذلك إلى 22 ولاية من ولايات البلاد الخمسين التي ألغت تلك العقوبة.

ومنذ عام 1976، تم تنفيذ 113 حكم إعدام في الولاية، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

وتتراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئيا إلى تغير الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المتزايدة في الحصول على المواد اللازمة للحقن المُميتة.

وعادة ما يؤدي فرض عقوبة الإعدام أيضا إلى دعاوى مطولة ومكلفة.

وفي 2020، تم إعدام 17 شخصا في الولايات المتحدة في خمس ولايات والحكومة الاتحادية، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.