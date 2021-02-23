جنوح مجموعة جديدة من الحيتان الطيارة إلى سواحل نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

جنحت مجموعة من الحيتان لليوم الثاني في شبه جزيرة نائية في نيوزيلندا، حسبما قال نشطاء من دعاة حماية البيئة، اليوم الثلاثاء.

وجنحت مجموعة مؤلفة من 49 حوتا طيارا في البداية "فيرويل سبيت" بالجزء العلوي من جزيرة ساوث أيلاند، أمس الاثنين.

ونفق عدد من تلك الحيتان، ولكن نجا 28 حوتا وأعيدت إلى المياه مجددا من جانب متطوعين خلال الليل.

ومع ذلك، عثر متطوعون على الحيتان جانحة في نفس المنطقة اليوم الثلاثاء، وعملوا مجددا على إعادتها للمياه.

وقالت إدارة الحماية إن سلوك تلك الحيتان لم يكن مفهوما جيدا.