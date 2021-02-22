شاهد.. كلاشينكوف تميط اللثام عن بندقية AK-19 بعيار "الناتو"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مجموعة كلاشينكوف الروسية لأول مرة على المستوى الدولي النقاب عن بندقية AK-19 الحديثة، التي تناسب في عيارها طلقات "الناتو"، وذلك في معرض الأسلحة IDEX-2021، الذي انطلق أمس في أبو ظبي.

وبندقية AK-19 تم تصميمها على أساس الطراز AK-12، الذي اعتمده الجيش الروسي في 2018.

وصممت AK-19 وفق "روسيا اليوم" بعيار 5.56×45 مم المعتمد في "الناتو"، فيما طول سبطانتها 415 مم، ووزنها 3.35 كغ.

كما أن الطراز الحديث زود بدعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ 4 وضعيات، كما حصلت على قبضة بلاستيكية متينة لتعزيز ثباتها في اليد.