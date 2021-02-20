القبض على قاتلي الطفلة السورية شهد الحاتم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قوات الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا القبض على قتلة الطفلة "شهد الحاتم الحاج" (3 أعوام) في محافظة الرقة.

وأوضحت في بيان إن قوات "مكافحة الجريمة قامت بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربع وعشرين ساعة.

وأشارت إلى أن "التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضها على الرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة إلى القضاء".

وكانت الجريمة المروعة هزت الأوساط السورية ، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طفلة تدعى "شهد الحاتم" تبلغ من العمر 5 سنوات، اختطفت قبل أيام عثر على جثتها في حقيبة بالقرب من منزل ذويها في مدينة الرقة في حي الدرعية، مشيراً إلى أن الخاطفين طالبوا أهلها بفدية مالية تقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحها.

وأوضحت المعلومات أن عائلة الطفلة التي لم تستطع دفع المبلغ فقام الجناة بارتكاب الجريمة النكراء.

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