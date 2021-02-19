سوريا.. خطف طفلة وإرسالها لأهلها جثة في حقيبة

المصدر: البيان الإلكتروني

هزت سوريا جريمة خطف وقتل مروعة راح ضحيتها طفلة بريئة ، بعد أن خطفها مجهولون أرسلوها لأهلها جثة هامدة داخل حقيبة.

وفي تفاصيل المأساة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طفلة تدعى "شهد الحاتم" تبلغ من العمر 5 سنوات، اختطفت قبل أيام عثر على جثتها في حقيبة بالقرب من منزل ذويها في مدينة الرقة، مشيراً إلى أن الخاطفين طالبوا أهلها بفدية مالية تقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحها.

وأوضحت المعلومات أن عائلة الطفلة التي لم تستطع دفع المبلغ، لم تصدر بعد أي تعليق أو تفاصيل بخصوص ذلك.

إلى ذلك، أشار المرصد إلى أن مدينة الرقة، تشهد انفلاتا أمنيا متزايدا من خطف وعمليات سرقة وانتشار الدعارة، لافتاً إلى أنه وثق اغتيال 246 مدنياً من ضمنهم أطفال على يد خلايا مسلحة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، فيما اغتيل 441 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون، وفقا للعربيةنت.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي وتفلت السلاح والعصابات، أضحت من الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة في البلاد.