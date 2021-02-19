إحباط محاولة تهريب 750 قرصاً مخدراً في السعودية

المصدر: واس

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب كمية أقراص مخدرة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.