الهيكل المعدني الغامض يظهر في الكونغو ويُحرق

المصدر: رويترز

واجه أحدث هيكل من سلسلة هياكل معدنية فضية ألهبت حماس محبي الخيال العلمي في جميع أنحاء العالم مصيرا مأساويا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأربعاء عندما تم إحراقه في ساحة بالعاصمة.

وظهر الهيكل، الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار، في حي باندال بالعاصمة كينشاسا صباح يوم الأحد. وفي صباح أمس الأربعاء، توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السكان وهم يدمرون الهيكل بالعصي ويضرمون النار فيه.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك.

وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزا يلعب دورا فيما يبدو في تطور البشرية.