السعودية.. وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

المصدر: واس

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غداً الثلاثاء في مدينة الرياض.

وقال بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 / 7 / 1442هـ في مدينة الرياض."

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.