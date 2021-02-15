قطة تعود إلى منزل أصحابها بعد 4 سنوات من الغياب

المصدر: د ب أ

عادت قطة مفقودة إلى منزلها في اسكتلندا بعد غياب لما يقرب من أربع سنوات، حسبما أفادت جمعية "إي.بي.سي.إيه" الخيرية لرعاية الحيوان اليوم الاثنين.

واختفت القطة بيلا من منزلها في دنفرملاين في اليوم الذي عاد فيه أصحابها إلى المنزل من عطلة عام 2017.

وفي 29 يناير الماضي، تم العثور عليها وهي مبللة ومختبئة تحت سيارة على بعد نحو 15 ميلا.

وأصيب جويل كالديكوت وأبناؤه الثلاثة بحالة "دهشة" من عودة بيلا إلى المنزل.

وقال كالديكوت: "لقد صدمنا تماما ولكننا ابتهجنا أيضا ... أبناؤنا سعداء فقط بعودة بيلا... كانت تبدو غير طبيعية بعض الشيء في الأيام القليلة الأولى ولكن الآن تبدو وكأنها لم تفارقنا".

وكان قد تم تركيب شريحة إلكترونية صغيرة للقطة بيلا، ما أتاح للمؤسسة الخيرية لرعاية الحيوان رعايتها حتى تم الاتصال بعائلة كالديكوت.