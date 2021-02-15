إيقاف لصّ منتحل صفة رجل أمن بالمدينة المنورة

المصدر: البيان الإلكتروني

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر؛ لارتكابه جرائم عدة منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.