شاهد.. تزلج الهولنديين على المسطحات المائية المتجمدة

المصدر: البيان الإلكتروني

توجه عشرات المتزلجين إلى قناة برينسنغراخت التاريخية في أول أمستردام السبت لممارسة التزلج على جزء صغير من سطحها المتجمد لأول مرة منذ العام 2018.

كذلك في أماكن أخرى من هولندا، توافد الناس على البحيرات المتجمدة للاستمتاع بالجليد قبل ذوبانه المتوقع في الأيام المقبلة.

وتنوعت الأنشطة ما بين سحب الآباء لزلاجات أطفالهم إلى لعب الهوكي إلى النزهات رفقة الكلاب الأليفة وغيرها، وفق "يورونيوز".