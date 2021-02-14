زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند بمناسبة عيد الحب

المصدر: رويترز

احتفل 104 عشاق بمراسم زواجهم على ظهور الأفيال في تايلاند ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.

وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج وأشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر على توقيع أوراق عقد القران.

وقال باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما "أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا".

وعقد القران على ظهور الأفيال حدث سنوي في حديقة نونج نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري وعادة ما يجتذب 200 من الراغبين في دخول القفص الذهبي. لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض بسبب جائحة كورونا.