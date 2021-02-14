السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة نشر الشائعات في السعودية

المصدر: د ب أ

توعدت النيابة العامة السعودية بإنزال عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، عقوبة نشر الشائعات في المملكة.

وقالت النيابة العامه السعودية في بيان لها "إن إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية" مشيرة إلى أن هذه الجريمة "تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال".

وشددت على إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.