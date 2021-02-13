فضيحة تطعيم تطيح بوزيرة الصحة في بيرو

المصدر: رويترز

أعلن رئيس بيرو، فرانسيسكو ساجاستي، اليوم، أنه قبل استقالة وزيرة الصحة بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح فيروس كورونا قبل توافره على نطاق واسع في البلاد.

تأتي استقالة بيلار مازيتي، التي تولت وزارة الصحة خلال إدارة فيزكارا، بعد أن بدأت البلاد يوم الثلاثاء في برنامج التطعيم للعاملين في قطاع الصحة المعرضين للإصابة بالمرض.

وقال فيزكارا إنه لم يتجاوز دوره في تلقي التطعيم، لكنه حصل على اللقاح كجزء من تجربة. وشككت وسائل الإعلام المحلية في هذا التفسير.

وسجلت بيرو نحو 43250 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 حتى الآن. وتواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات بالمستشفيات المليئة بالمرضى ونقصا في المعدات الطبية.