1357 فتاة كردية يقررن ارتداء الحجاب دفعة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلق في محافظة حلبجة، يوم الجمعة، مهرجان لارتداء الحجاب بمشاركة 1357 فتاة من محافظة حلبجة قررت ان تتحجب هذا العام.

جدير بالذكر أن المهرجان يقام سنويا في اقليم كردستان، تحت عنوان "التاج الذهبي" وبمناسبة اليوم العالمي للحجاب، وفقا لشفق نيوز.

وبحسب القائمين على المهرجان، فإن المهرجان مشروع مقدم من منظمة تنمية طلبة كردستان لتشجيع الفتيات لارتداء الحجاب ويتم تكريمهم ووضع تاج على رؤوسهم تكريما لهم.

ويبلغ عدد الفتيات اللاتي قررن ارتداء الحجاب طوعا منذ بدء المشروع قبل 7 سنوات، يقدّر بـ10 آلاف فتاة من جميع مدن الإقليم.