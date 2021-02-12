انفجار يهز سوقاً في مقديشو

المصدر: مقديشو – وكالات

هز انفجار عنيف، مساء اليوم، سوق باكارا في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تضارب الروايات حول الأسباب.

وفيما تحدثت وسائل إعلام صومالية عن أن الانفجار سببه سيارة مفخخة انفجرت في مركز للشرطة بمقديشو، أشارت أخرى إلى أن الانفجار جراء قنبلة انفجرت بالقرب من سوق باكارا.

ولا تتوافر معلومات عما إذا كان هناك قتلى في الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار، فور وقوعه.

والأحد الماضي، أعلنت الشرطة في الصومال مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية نتيجة انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد أعلنت جماعة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.