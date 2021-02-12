زلزال طاجيكستان يهز شمال الهند وباكستان

المصدر: رويترز

قال شهود إن سكان باكستان وشمال الهند شعروا بهزات أرضية قوية اليوم الجمعة ناجمة عن زلزال وقع في طاجيكستان، مما دفع العديد من السكان للهرب إلى خارج منازلهم. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وكان مركزه يبعد 35 كيلومترا غرب مدينة مرغاب في طاجيكستان بوسط آسيا.

وقالت وزارة الطوارئ في طاجيكستان إن مركز الزلزال يقع على بعد 420 كيلومترا شرق العاصمة دوشانبه بالقرب من الحدود مع الصين، وشعر سكان العاصمة بالهزات إلا أن مركز الزلزال كان في منطقة قليلة السكان.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه جرى الإبلاغ عن تصدعات في بعض المنازل شمال كشمير، كما تحدث شاهد عن انهيار جدار قريبا من مدينة أمريتسار شمال الهند دون تقارير عن وقوع ضحايا.