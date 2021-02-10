شاهد.. سقوط سيارة من على ارتفاع 22 متراً في طريق سريع

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر مقاطع الفيديو لقطات لحركة سير عادية، وبعد ثوان تخترق سيارة من جهة اليسار وتسقط من أعلى جسر في طريق سريع على ارتفاع حوالي 22 مترا .

وقالت سلطات ولاية ويسكونسن، إن سائق السيارة الصغيرة لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت: إن السائق فقد السيطرة على السيارة عندما تخطى كومة ثلجية، مما دفع السيارة بسرعة عبر ممر الطوارئ في الطريق السريع 94 والمتجه غربًا.

والتقطت الفيديو كاميرا مرور بوزارة النقل بولاية ويسكونسن، يوم السبت الماضي في مدينة ميلووكي والتي تعد من أكبر مدن الولاية.

شاهد.. سقوط سيارة من على ارتفاع 22 متراً في طريق سريعhttps://t.co/kDbjaOIAo8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/c7gqL9cQK9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2021