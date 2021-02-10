شاهد.. هل أصبحت الروبوتات تتسوّق في الصين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتدى رجل ثيابًا مطرزة بكرات كريستال الأكريليك أثناء تجواله في السوبر ماركت بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم 6 فبراير الجاري.

وكان الرجل يتصرف كإنسان آلي وجذب حشودًا من المتفرجين، واعتقد الكثير من الناس أنه روبوت متطور.

يُذكر أن الرجل راقص، يمارس الرقص الميكانيكي منذ 9 سنوات، وعادة ما يحب ممارسة حركات الرقص أمام المرآة في الحافلات، ومترو الأنفاق في أي وقت وفي أي مكان وفق صحيفة الشعب الصينية.

وتمكن الراقص من اجتذاب انتباه الكثير من الناس الذين ينظرون إليه بمختلف النظرات، لذلك قام بخياطة زيًا فريدا لتقديم فن الأداء أمام الجمهور.