السعودية تحقق في ممارسة مقيمة عربية مهنة صحية بلا ترخيص

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت وزارة الصحة السعودية مقطع فيديو تم تداوله تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

وأكدت الوزارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه تم التحقق من الأمر في جدة ومعرفة المركز الذي كانت تعمل فيه تلك المقيمة.

وأوضحت أن المعلومات الأولية أشارت إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من 6 سنوات، لافتةً إلى أنه يجري حالياً التحقيق في كل التفاصيل، وأنه سيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح ما تتوصل إليه التحقيقات.

وذكرت أن العقوبات ستطبَّق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.