ممثلة تونسية تنتحل صفة طبيبة تجميل 6 سنوات في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي جدلًا كبيرًا في السعودية، بسبب تصريحها حول عملها كمستشارة جراحة تجميلية مع أهم جراح بالمملكة في مدينة جدة لمدة 6 سنوات، دون حصولها على شهادة.

وتحقّق "صحة جدة" في ادعاءات الممثلة التونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها سنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر "فيلر بوتوكس" ولا تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وأوضحت خلال حديثها، في برنامج على قناة "التونسية"، أنها كانت تعمل مستشارة مع الجرّاح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.

وأوضحت "الشؤون الصحية" بجدة، أنه جارٍ التحقّق من الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق.