العثورعلى هيكل بشري عمره أكثر من 4 آلاف عام

المصدر: د ب أ

عثر باحث ألماني في مجال البيئات على اكتشاف عمره يقدر ببضعة آلاف من الأعوام في منطقة في بافاريا السفلى جنوب ألمانيا.

وحسب بيان اصدرته الشرطة اليوم الاثنين فإن الرجل كان قد عثر "السبت" في منطقة ارجولدينج على هيكل بشري وأخطر الشرطة.

وتوجه أفراد الشرطة برفقة عالم الآثار وتبينوا أن الهيكل وهو لرجل بالغ لا يمثل حالة تخص شرطة البحث الجنائي.

وحسب الشواهد، فإن من المتوقع أن يتراوح عمر هذا الهيكل بين 4200 و4800 عام، ويقع مكان اكتشاف الهيكل بالقرب من مقبرة رومانية جرى الكشف عنها نهاية حقبة سبعينيات القرن الماضي.