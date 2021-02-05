بعد 17 عاما.. القضاء السعودي يسدل الستار على قضية مساهمة «المليار ريال»

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكمها في قضية "مساهمة العصلاني"، بالحكم على المتهم الرئيس فيها 10 سنوات منذ إيقافه، وإلزامه بسداد ما لديه من أموال لمن أقر لهم.

وبيّنت أوراق الدعوى أن حجم أموال المتضررين بلغ مليار ريال، شملت الممتلكات والحسابات للمتهم الرئيس وبعض رؤساء المجموعات الكبار، التي تم التحفظ عليها 44 مليون ريال في حساب رئيس المجموعة، إضافة إلى عشر قطع أراض مسجلة باسم المجموعة، ومنزل بمدينة الطائف باسم المتهم الرئيس، ومنزل في الطائف مملوك لرئيس مجموعة، وسيارة من نوع لكزس، وقرابة 3 ملايين مودعة في أحد البنوك، وفقا لصحيفة المدينة.

وتم التحفظ على أموال في حسابات متفرقة للمتهمين، لا تقدر سوى بملايين معدودة.

وبحسب التقديرات، فإن الأموال المتحفظ عليها لا تمثل سوى 10% من حقوق المتضررين.

واستمرت أحداث هذه القضية 17 عاما، والمتهمون فيها 63 هامورا ورئيس مجموعة، بمجمع مساهمات عبارة عن أسهم، قيمة كل منها 10 آلاف ريال، وتم استخدام عقد لشخصية وهمية بهدف التضليل، وتم تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة اتضح بعد ذلك أنها لأشخاص محكوم عليهم بالسجن.