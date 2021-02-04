شاهد.. نيويورك ترزح تحت الثلوج
أظهرت لقطات مصورة مدينة نيويورك وهي ترزح تحت الثلوج بعد العاصفة الثلجية، التي أغلقت وسائل النقل العام وعطلت الرحلات الجوية وأثرت على عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.
وبلغ مستوى الثلوج أكثر من 40 سم في سنترال بارك في مانهاتن، إضافة إلى سقوط 76 سم من الثلوج في شمال نيوجيرسي، وفق "يورونيوز".
شاهد.. #نيويورك ترزح تحت الثلوجhttps://t.co/Byjq2j4Y1W#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MdvdPK9dnS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 4, 2021
وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تتلاشى الثلوج في الولايات الواقعة في الشمال بحلول مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.
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