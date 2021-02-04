شاهد.. نيويورك ترزح تحت الثلوج

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات مصورة مدينة نيويورك وهي ترزح تحت الثلوج بعد العاصفة الثلجية، التي أغلقت وسائل النقل العام وعطلت الرحلات الجوية وأثرت على عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.

وبلغ مستوى الثلوج أكثر من 40 سم في سنترال بارك في مانهاتن، إضافة إلى سقوط 76 سم من الثلوج في شمال نيوجيرسي، وفق "يورونيوز".

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تتلاشى الثلوج في الولايات الواقعة في الشمال بحلول مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.