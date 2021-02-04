كلاب ألمانية تكتشف كورونا بنسبة نجاح 94%

المصدر: رويترز

دربت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات اللعاب البشري بنسبة دقة بلغت 94 بالمئة.

وقالت ايستر شالكه، التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية: إن الكلاب تعتاد أولا "رائحة كورونا" التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها.

من جانبه، قال هولغر فولك، رئيس العيادة البيطرية: "أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابين بكوفيد-19 ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا 94 بالمئة".

وكانت فنلندا بدأت في سبتمبر تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي-فانتا ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار.

كما يستخدم مطار سانتياغو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.