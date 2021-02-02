"فيديو لايف" على إنستغرام يكشف جريمة قتل سيدتين

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت القوات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على شاب أمريكي يبلغ من العمر 29 عاما، بتهمة القتل، وذلك بعد مشاركته بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهر فيه حاملاً سلاحاً نارياً داخل شقته وبالقرب منه ظهرت جثتان هامدتان لسيدتين.

ووقت جريمة قتل السيدتين بمدينة "فاكافيلي" في مقاطعة "سولانو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم الـ 30 من يناير الماضي، وعثرت الشرطة في وقت لاحق على جثتي السيدتين في مسرح الجريمة بعد مواجهة محتدمة، حسب ما أفادت تقارير إخبارية

وأعلنت إدارة شرطة مدينة "فاكافيلي" إلقاء القبض على الجاني، ويُدعى "ريموند مايكل ويبر" واحتجازه في سجن المقاطعة على خلفية اتهامه بقتل السيدتين، مع الإشارة إلى أنه قد تقرر حجب هوية الضحيتين وإبلاغ عائلتيهما فحسب، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الثلاثاء.

يذكر أن ضباطاً من الشرطة المحلية توجهوا إلى مسرح الجريمة بناءً على بلاغ من سيدة أفادت بوجود مسلح بالداخل، موضحة أنه شارك "فيديو لايف" عبر "إنستغرام" من داخل محل إقامته وظهرت فيه سيدتان كانتا ترقدان على الأرض دون حراك، وفقاً لموقع صدى البلد.

ولدى وصول الضباط، وجدوا أن الجاني "ريموند مايكل ويبر" تحصن داخل شقته، وتمكنت السلطات من اقتحام شقته بعد اتخاذ إجراءات مشددة، وبعد مقاومة لم تستمر طويلاً تم إلقاء القبض عليه.

أما الضحيتان، فإن سبب وفاتهما والملابسات المحيطة بجريمة القتل بصفة عامة ما زالت قيد التحقيق.