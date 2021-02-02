مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت وسائل إعلام بريطانية لحظة إلقاء القبض على مسافر في حالة سكر على متن طائرة تابعة لشركة طيران "رايان إير" الأيرلندية وسط تصفيق وهتافات بقية المسافرين، وذلك عقب اعتدائه على مضيف جوي وإثارته الشغب خلال الرحلة.

وكان "دانيال هندري" وهو في الـ24 من عمره، المثير للشغب، موجودا على متن رحلة جوية متجهة من جزيرة "تنريفي" بالمحيط الأطلسي إلى مدينة "مانشستر" بإنجلترا في الـ29 من يناير الماضي، وبعد مطالبته بارتداء كمامة واقية هدد أحد أفراد الطاقم باستخدام العنف، حيث تحدث إليه قائلاً: "سألكمك وأحطم رأسك"، قبل أن يعتدي فعلياً بالضرب عليه، فضلاً عن أنه حاول معانقة امرأة.

وتم التواصل على الفور مع مراقبي الحركة الجوية في محاولة لتحويل مسار الرحلة الجوية، لكن قائد الطائرة لم يتمكن من اتخاذ هذه الخطوة نظراً لأن العديد من المطارات مغلقة بسبب جائحة كورونا، وبدلاً من ذلك، فقد تم "تسريع" الطائرة ووصلت إلى وجهتها مبكراً عن موعدها المقرر بـ 25 دقيقة، وبمجرد الوصول إلى "مانشستر" أُلقي القبض عليه، واعترف في وقت لاحق أثناء مثوله أمام محكمة بالمدينة البريطانية بدخوله الطائرة في حالة سكر والاعتداء بالضرب وإلحاق أضرار جنائية بسيارة للشرطة.

وشوهد "دانيال هندري" خلال اللقطات المصورة أثناء مغادرته الطائرة برفقة ضباط شرطة، وسرعان ما بدأ بقية الركاب في التصفيق والتهليل.

وأفادت ممثلة هيئة الادعاء بأنه قابل مطالبة أفراد طاقم الطائرة له بالالتزام بارتداء كمامة بالرفض، قبل أن ينتهج سلوكاً عدوانياً تجاه أحد المضيفين.

تجدر الإشارة إلى أنه تحدد يوم الأول من مارس المقبل لإصدار حكم ضد "هندري"، كما تقرر إطلاق سراحه بكفالة بشرط أن يحضر إلى مركز للشرطة بمدينة "ليفربول" مرتين أسبوعياً.