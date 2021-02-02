مخمور يسرق جراراً ويحصد السيارات تاركاً خلفه موجةً من الدمار

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن رجلا مخمورا سرق جرارا وتسبب في خسائر تقدر بنحو 100 ألف يورو.

وقال الرجل /23 عاما/ من رادهفورمفالد في ولاية شمال الراين فستفاليا بغرب ألمانيا، للشرطة إنه كان يتجول بعد أن شرب حتى الثمالة ليلة الاثنين عندما لاحظ الجرار.

وسرق الرجل الجرار، الذي كان مزودا بمحراث لإزالة الثلوج عرضه أربعة أمتار، وانطلق تاركا وراءه ما وصفته الشرطة "بموجة من الدمار".

وحوالي الساعة السابعة من مساء الاثنين (1800 بتوقيت جرينتش)، تلقت الشرطة بلاغا يفيد بأن جرارا مزودا بجرافة ثلج ألحق أضرارا بسيارة متوقفة وغادر المكان. وتبع ذلك بلاغات أخرى.

وعُثر على الجرار متروكا في موقف سيارات تابع لـ"سوبر ماركت" وكان السائق في مكان قريب، وبدا أنه تحت تأثير الكحول والمخدرات. واقتادته الشرطة إلى الحجز.

وحتى الآن، أظهرت التحقيقات أنه أتلف خمس سيارات وواجهة منزل وسياج ومرآب. وقالت الشرطة إن بعض الأضرار كانت كبيرة.