شاهد.. خطر فيضان نهر السين يهدّد باريس

المصدر: د ب أ

أغلق المسؤولون في باريس عدة قطاعات على ضفاف نهر السين أمس الاثنين بسبب خطر الفيضانات.

وبحسب المعلومات الواردة من مجلس بلدية المدينة ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من أربعة أمتار.

وغمرت المياه بعض الممرات بالقرب من النهر بالكامل وتم تطويق بعض السلالم المؤدية إلى نهر السين.

وأصدر مجلس المدينة تحذيرا باللون الأصفر، وهو يعني أن خطر الفيضانات ومناسيب المياه يمكن أن يزيد بشكل متسارع.

وتوقف المشاة على العديد من جسور المدينة للنظر إلى ارتفاع منسوب المياه، حيث غمر النهر المناطق التي يجلس فيها عادة سكان العاصمة الفرنسية أو يمشون أو يركضون.

كما تم إغلاق جزيرة إيل أوكس سيجن (جزيرة البجع) الواقعة في النهر بالقرب من برج إيفل.

ولم تحدث أضرار كبيرة حتى الآن، لكن المسؤولين حذروا المواطنين لتوخي اليقظة.

يذكر أن باريس شهدت هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام وإن كان منسوب النهر لم يرتفع حتى الآن مثلما حدث في يونيو 2016 عندما ارتفع إلى 10ر6 متر أو إلى 62ر8 متر في العام 2019.