شاهد.. عاصفة شتوية عاتية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

اجتاحت عاصفة شتوية قوية معظم شمال شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين مع سقوط ثلوج بلغ معدلها عدة بوصات عبر مساحات شاسعة من المنطقة، كما اجتاحت رياح عاتية المناطق الساحلية، مما أدى إلى اضطراب واسع النطاق في مدينة نيويورك وغيرها من المراكز الحضرية الرئيسية في المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة القوية إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها بين 31 سنتيمترا و61 سنتيمترا في أكثر المناطق كثافة سكانية في الولايات المتحدة حتى اليوم الثلاثاء.

وقد يصل معدل سقوط الثلوج إلى ما بين خمسة سنتيمترات وعشرة سنتيمترات في الساعة خلال ذروة العاصفة.

وإذا وصلت العاصفة إلى أقصى قوتها فستكون أول عاصفة شتوية تؤدي إلى تساقط ثلوج يزيد معدلها على قدمين في مدينة نيويورك منذ العام 2016 عندما اجتاحت عاصفة ثلجية قياسية المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد وذلك طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد.

وأعلنت تحذيرات من العاصفة الشتوية عبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل ميرفي، حالة الطوارئ يوم الأحد وعلق خدمة الحافلات العامة والسكك الحديدية للركاب طوال أمس الاثنين.

وفرض رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو قيودا على السفر غير الضروري بدءا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج بغزارة.