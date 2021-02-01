ترشيح كوشنر والمبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام

المصدر: رويترز

رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام يوم الأحد لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية عرفت باسم "اتفاقيات ابراهام".

ورشح الاثنان المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز الاستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس آب ومنتصف ديسمبر كانون الأول، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عاما.