نباح الكلاب ينقذهما من الموت

المصدر: رويترز

قالت خدمة ريجا للإسعاف الجوي في سويسرا اليوم الأحد إن انهيارا جليديا تسبب في حصار اثنين تحت الثلوج لكن كلابهما ظلت تنبح طلبا للمساعدة فجذبت انتباه أشخاص كانوا في مكان قريب مما دفعهم للحفر وإنقاذ المحاصرين من الموت .

وأضافت الخدمة في بيان أن الانهيار الجليدي أبعد الضحيتين عن مسار للتنزه في أفير فالي بجنوب غرب سويسرا قرب الحدود مع إيطاليا وذلك بعد الثالثة عصرا أمس السبت.

وقال البيان "جذبت كلابهما، التي لم تدفنها الثلوج تحتها، الانتباه لها بالنباح بصوت عال".

وأضاف "جذبت الكلاب انتباه مجموعة من الأشخاص كانوا على مسافة في الوادي نفسه لكنهم لم يشهدوا الانهيار الجليدي".

وذكرت الخدمة أن المجموعة وصلت إلى المكان بعد ما يتراوح بين 15 و20 دقيقة وكانت يدا إحدى الضحيتين ظاهرتين على السطح أما الآخر فكان مدفونا تماما تحت الثلوج.

وكان الاثنان عند خروجهما مصابين بجروح طفيفة وانخفاض في درجة حرارة الجسم ونقلتهما خدمة الإسعاف الجوي للمستشفى في طائرة هليكوبتر.