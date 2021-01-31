العثور على امرأة وطفل مقتولين بمبنى سكني في ألمانيا

المصدر: د ب أ

عثرت الشرطة الألمانية، بعد ظهر أمس، على جثتين لصبي وامرأة بشقة في مدينة كلوبنبورغ بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة، إن رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً تم القبض عليه في موقع العثور على الجثتين، للاشتباه في قتله الشخصين، مبينةً أنه لم يُبدِ مقاومة.

ولم يتضح حتى الآن الحالة التي عثر على الجثتين فيها.

وأشارت الشرطة إلى أن العلاقة التي تربط بين الأشخاص الثلاثة لم تتضح أيضاً.

وذكرت أن المرأة، البالغة من العمر 27 عاماً، والصبي البالغ ستة أعوام وُجدا مصابين بطعنات نافذة داخل شقة في مبنى سكني.