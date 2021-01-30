ألمانيا.. مالك منزل يدمر منزله على رأس المستأجر

المصدر: دبي – البيان

أقدم مالك منزل في بلدة جيرولشتاينر الألمانية، أخيراً، على هدم جزء من منزله بحفارة، بينما كان المستأجر لا يزال بداخله، مما كاد أن يتسبب بمقتله.

وحتى الآن لا تزال ملابسات الحادث غير معروفة، لكن المنزل لم يعد صالحاً للعيش ويعتقد أنه أصبح عرضة للسقوط والانهيار في أي لحظة.

ونقل موقع " دويتشيه فيليه"، عن الشرطة المحلية قولها إن المستأجر كان في المنزل وقت وقوع الحادث، لكنه نجا ولم يتعرض للأذى.

وعقب وقوع الحادث، اتصل المستأجر بسلطات المدينة التي اتصلت بدورها بالشرطة لإبلاغها بما حدث، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

من جهتها، نشرت الشرطة صورة عن المنزل تظهر أحد جدرانه الخارجية وقد تهدم جزئياً مع ثغرة كبيرة في السقف، معلنة عن إطلاقها تحقيقاً في الحادث.