مقتل شخص وإصابة خمسة إثر انفجار بمجمع سكني قرب فيينا

المصدر: د ب أ

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار بمبنى سكني في النمسا.

وقالت إدارة الإنقاذ في بلدة لانجنتسيرسدورف قرب فيينا إن جثة القتيل تم انتشالها مساء اليوم الجمعة، ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في البلدة مساء اليوم.

ويتوقع المحققون أن يكون السبب انفجارا غازيا.

أدى الانفجار إلى تصدع الطابق العلوي من المنزل كما اندلع حريق فيه.

وأعلنت قوات الإنقاذ أن الشقق الكائنة بالطابق الثالث والرابع دمرت بالكامل.

وقد قام حوالي 150 فردا من خدمات الإطفاء بإخماد النيران، وتم إنقاذ مستأجر من المنزل سالما.