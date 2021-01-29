مجهولون يحتالون على مسنة للاستيلاء على 300 ألف يورو

المصدر: د ب أ

تمكن محتالون من خداع مسنة في ألمانيا والحصول منها على 300 ألف يورو.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة في مدينة روستوك بولاية ميكلنبورج-فوربومرن إن المرأة /86 عاما/ كانت ضحية لما يسمى بـ"حيلة المكالمة الصادمة".

وبحسب البيانات، اتصل شخص غريب بالمرأة أول أمس الأربعاء متظاهرا بأنه ابنها، واخبرها أنه تسبب في حادث خطير وهو بحاجة ماسة إلى المال لتسوية الأضرار، موضحا لها أنه لن يستطيع القدوم بنفسه لأخذ الأموال وأنه سيرسل صديقا محاميا إليها لاستلام الأموال منها.

وذكرت الشرطة أن هذا الرجل جاء إلى المرأة في منزلها وأخذ الأموال.

ولم تكتشف المرأة عملية الاحتيال إلا بعد أن اتصلت بابنها الحقيقي لاحقا.

وفي ولاية ميكلنبورج-فوربومرن تتزايد "حيل مكالمات الصدمة" منذ أسابيع.

وفي روستوك، سجلت الشرطة مؤخرا 40 مكالمة احتيالية من هذا القبيل.

وفي عام 2020، سرق محتالون في الولاية الواقعة شمال شرقي ألمانيا أكثر من 1.5 مليون يورو عبر هذا النوع من التحايل.