مصر.. كعكة لقاح لرفع معنويات مرضى كورونا

المصدر: رويترز

صنعت شابة مصرية كعكة تشبه قنينة اللقاح، ووزعتها على مرضى يخوضون معركتهم مع فيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة يوم أمس الاثنين 25 يناير.

كان الهدف من صنع الكعكة، باللونين الرمادي والأبيض وعبارة "لقاح كورونا" ملصقة بأوراق السكر الصالحة للأكل والفوندان، هو إعطاء "بصيص أمل" للمرضى وجرعة من التفاؤل بأن الوباء سينتهي قريبا، خاصة بعد أن بدأت دول في مختلف أنحاء العالم في تطعيم سكانها.

بدأت مصر يوم الأحد 24 يناير إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية، على أن تكون بالمجان أولا للأطباء والعاملين على الخطوط الأمامية الذين يعالجون المرضى، ثم العاملين الطبيين الآخرين وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وقالت إيمي عزت التي خبزت الكعكة "فكرت أعمل التورتة دي لأن الكورونا بقالها سنة موجودة معانا واللقاح بدأ يتوزع في العالم كله فحبيت أعمل تورتاية تدي أمل لمرضى الكورونا خصوصا إنهم بيتمسكوا بأقل أمل حاجة تفرحهم التورتاية.. حاجة بسيطة زي دي ممكن تديهم أمل وتفرحهم وإن شاء الله خير والجاي كله حلو بإذن الله".

وأضافت "نفسي أوديها مستشفى عزل من الموجودين في مصر. نفسي أفرح بيها الناس اللي جواها.. يعني لما يشوفوا حاجة زي كدة يفرحوا وتديهم أمل بسيط".

يستغرق صنع كعكة الفانيليا الإسفنجية ذات الطبقات الثلاث، والمحشوة بكريمة التوت وتعلوها طبقة من الشوكولاتة، ثلاثة أيام قبل أن تقوم إيمي بتعبئتها في علب وتسليمها إلى مستشفى 15 مايو في حي حلوان بالقاهرة الذي يُستخدم لأغراض الحجر الصحي منذ بداية الوباء.

وسجلت مصر 161817 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8959 وفاة حتى الآن.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من هذا بكثير بسبب الانخفاض النسبي في معدل إجراء الفحوص وعدم احتساب نتائج المسحات الخاصة في الأرقام الرسمية.