غيرتها تقودها إلى طعن زوجها.. ثم تكتشف المفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت امرأة غيور في المكسيك على ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجها، ثم اكتشفت في نهاية المطاف، أنها تسرعت بطريقة "جنونية" لأن "شريك العمر" لم يخنها على الإطلاق.

وسددت المرأة عدة طعنات لزوجها بعدما اطلعت على هاتفه المحمول، ووجدت صورا له وهو في وضع غير لائق مع امرأة.

ولم تفطن الزوجة الغيور والمتسرعة إلى أن المرأة التي كانت في تلك الصور هي نفسها، لكن يبدو أن الانفعال قد جعلها تفقد التركيز.

وأوقفت الشرطة، الزوجة الغيورة في العاصمة مكسيكو، وجرت الإشارة إليها باسم "ليونورا آر"، في الأسبوع الماضي، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

ووجهت الزوجة الهائجة طعنات إلى الرجل في كل من ذراعيه ورجليه، وكانت الشرطة قد انتقلت إلى البيت عقب الجريمة، بحسب ما كشفته تقارير صحفية محلية.

ولم تعط الزوجة أي فرصة لزوجها حتى يوضح أو يشرح لها بأن الصور تعود لهما معا، وجرى التقاطها قبل سنوات.

ولم تتعرف الزوجة على نفسها، لأن الصور التقطت قبل سنوات وكانت تبدو حينها أكثر شبابا، وكانت تضع مكياجا على وجهها.

وأوضح الزوج الضحية للشرطة أنه عثر على هذه الصورة في رسائل إلكترونية، مؤخرا، فقام بحفظها في الهاتف.