إنقاذ أول شخص من 22 عاملا محاصرين في منجم ذهب صيني

المصدر: د ب أ

نقل رجال الإنقاذ صباح اليوم الأحد إلى مكان آمن شخصا من عمال المناجم ظل محاصرا على عمق 600 متر تحت الأرض منذ أسبوعين بعد انفجار في منجم ذهب في مقاطعة شاندونج شرقي الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأصبح العامل، الذي تردد أنه في حالة بدنية ضعيفة للغاية، هو أول من يتم إنقاذه من إجمالي 22 شخصا من عمال المناجم حوصروا منذ 10 يناير في منطقة تشيشيا بمدينة يانتاي.

وتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من التواصل مع 10 فقط من عمال المنجم المحاصرين، والذين ورد أنهم في حالة بدنية ونفسية جيدة. ويعتقد أن هناك عاملا آخرا توفي.

وقالت السلطات إنها تتوقع الحفر إلى فتحة التهوية في وقت لاحق من اليوم وإنقاذ عمال آخرين محاصرين في الجزء الأوسط من المنجم، حسبما أفاد موقع "ذا بيبر" الإخباري الصيني.