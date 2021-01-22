البرازيل تسجل رقماً قياسياً في حالات الطلاق بسبب ملل كورونا

المصدر: رويترز

أفادت الهيئة الوطنية المعنية بالتوثيق في البرازيل، أمس الخميس، أن البلاد سجلت رقماً قياسياً في عدد حالات الطلاق في النصف الثاني من العام الماضي، إذ سئم الأزواج بعضهم من بعض، إثر تمضية فترات طويلة من الوقت معزولين معاً في المنزل بسبب جائحة «كورونا».

وأضافت الهيئة أن أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، والتي تشهد ثاني أعلى وفيات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت 43 ألفاً و859 حالة طلاق في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، بارتفاع 15 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2019، كما أن الرقم هو الأعلى منذ إنشاء هذه السجلات في 2007.

وأشارت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الطلاق في 2020 يقل عن نظيره في 2019، لكن ذلك ربما يعود إلى إغلاق مكاتب التوثيق في مارس وأبريل من العام الماضي خلال الموجة الأولى من الجائحة. كما أوضحت أنها أطلقت وسيلة إلكترونية عبر الإنترنت، مما سمح بتسجيل حالات الطلاق عن بعد، وهذا ما رفع على الأرجح الأعداد، إذ وجدها الأزواج وسيلة أسهل للانفصال الرسمي.