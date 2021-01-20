"لدينا قلب أيضا".. لصوص يعيدون سيارة مسروقة لصاحبتها بعد سماع معاناتها

المصدر: البيان للإلكتروني

"لدينا قلب أيضا، نعتذر، لم نكن نعلم بوضعك الصحي، نعتذر مرة أخرى".. بهذه الكلمات المؤثرة توجه لصوص إلى سيدة سرقوا سيارتها.

واستفاق ضمير اللصوص، بعد أن علموا بحال السيدةماريا إيلينا باريل البالغة من العمر 56 عامًا، ودوّنوا هذه الكلمات على ورقة لتقديم اعتذارهم إليها.

وسرق اللصوص سيارة ماريا في 13 يناير من موقف للسيارات بمستشفى دي فينير، في كاربونارا في باري الإيطالية.

وعُثر على السيارة بعد أيام من وقوع جريمة السرقة، في 17 يناير من قبل الشرطة في فالينزانو في مقاطعة باري جنوب إيطاليا، وفق "يورو نيوز".

وتعود السيارة لعائلة باريل التي تعاني من مرض التصلب المتعدد، وسيارتها هي الوحيدة المجهزة بكرسي متحرك ومنحدر يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الصعود والنزول عليه.