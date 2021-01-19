العثور على جثة مستلق جبال أمريكي فُقد بالقرب من جبل في باكستان

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على جثة متسلق أمريكي فُقد بالقرب من جبل كيه 2، وهي ثاني أعلى قمة في العالم.

وقال كرار حيدري، وهو متحدث باسم نادي جبال الألب الباكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "فريق الجيش الباكستاني عثر على جثة المتسلق الروسي-الأمريكي اليكس جولدفارب، بعد بحث استمر يوما في قمة جبل باستور التي يبلغ ارتفاعها 6209 أمتار".

وأضاف أنه يعتقد أن المتسلق سقط من فوق الجبل.

يذكر أن مئات من متسلقي الجبال، معظمهم من أوروبا، يحاولون تسلق القمم الجبلية في باكستان كل صيف، لكن قلة فقط تحاول ذلك أثناء فصل الشتاء.

وأدت الجبال الجليدية والطقس السيئ إلى هلاك العديد من متسلقي الجبال في الماضي.