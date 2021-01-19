القبض على متهمة بصناعة حلوى خادشة للحياء في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على صانعة حلوى بتهمة خدش الحياء ومخالفة الآداب العامة.

وفُتح تحقيق، مساء أمس، مع المتهمة التي تعمل في نادي الجزيرة، إذ وجِّهت إليها تهمة صناعة حلوى على هيئة أشكال خادشة للحياء.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أنه تبين أن المتهمة اتخذت من مسكنها في القاهرة مصنعاً لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأكدت المتهمة، وهي في حالة من التوتر الشديد عقب القبض عليها، أنها لم تقصد شيئاً، قائلةً: "ماكنش قصدي، أنا عملت اللي طلبوه مني".

يُذكر أن رواد مواقع التواصل كانوا قد تداولوا صوراً لحفل في نادي الجزيرة، ظهرت فيه سيدات يتناولن حلوى صُنعت على هيئة أشكال خادشة للحياء.