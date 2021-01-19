إحدى المشاركات في الحفل تكشف تفاصيل واقعة الصور الخادشة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إحدى عضوات نادي الجزيرة المصري، والتي ظهرت في صور متداولة لسيدات خمسينيات شاركن في حفل عيد ميلاد إحدى العضوات، ومعهن حلوى ومجسمات تخدش الحياء، تفاصيل الواقعة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت سهير العطار في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية أنَّ الحفل كان في 10 يناير ونظم للاحتفال بعيد ميلاد إحدى العضوات، وتفاجأن عند استلامهن علب الحلوى بأنها تحوي مجسمات خادشة للحياء، موضحة أنهن عرفن فيما بعد أن علب الحلوى التي وصلت لهن كانت عن طريق الخطأ، حيث كان من المقرر أن تكون هذه العلبة في حفل «حنة».

وأعربت عن صدمتهن من محتوى علب الحلوى، ما دفعهن إلى التصوير وهن يضحكن، وتفاجأت العطار بنشر صورهن على السوشيال ميديا، وأحدثت ضجة كبيرة.

وكشفت مصادر في نادي الجزيرة، تفاصيل أخرى عن واقعة الصور الفاضحة والخادشة للحياء، بأن الفكرة نفذتها إحدى العضوات المشاركات في الحفل، على «جروب» يجمعهن على تطبيق «واتسآب».

وقالت المصادر، إن العضوة طرحت الاحتفال، الذي أقيم في 10 يناير الماضي، بطريقة مختلفة من خلال هذه الحلوى.

وأشارت المصادر إلى أن الصور وُضعت فيما بعد على صفحة على موقع «فيسبوك» وتحديدًا على «جروب» يضم أعضاء النادي، مع منشور من أحد الأعضاء يطالب بالتحقيق في الواقعة التي حدثت داخل النادي.

وأكدت المصادر، أن الصور حُذفت فيما بعد بناء على طلب من أحد أقارب إحدى المشاركات في الحفل، لكنها سُربت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر، أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة، قامت، أمس الاثنين، بزيارة مفاجئة للنادي للتحقيق في الصور الخادشة للحياء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمستقاة من أحد الحفلات التي أقيمت في النادي مؤخرًا.

وأضافت المصادر، أن اللجنة بدأت في إجراء تحقيقات موسعة شملت كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، لافتة الى أن اعضاء اللجنة أكدوا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ينتظر التقرير النهائي عن ملابسات الواقعة لتوقيع العقوبات الصارمة والمناسبة مع المتسببين والمشاركين فيها.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا صحفيًا جهلّت فيه اسم النادي، وأكدت أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن الواقعة.