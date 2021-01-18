حفظ منطاد ترامب الرضيع في متحف لندن

المصدر: د ب أ

من المقرر أن يتم حفظ منطاد يصور الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كطفل رضيع، والذي كان قد حلق من قبل في سماء لندن أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية، في "متحف لندن".

وأكد متحف لندن الذي يقع في وسط المدينة، أنه حصل على المنطاد بالفعل، وأنه ربما يقوم بعرضه للجمهور في المستقبل.

وقال الفريق الذي قام بصنع المنطاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "في الوقت الذي يسعدنا فيه أنه من الممكن أن يدخل ترامب الرضيع التاريخ إلى جانب الرجل (ترامب) نفسه، إلا أننا لا نتوهم أن تكون تلك هي نهاية القصة".

وأضاف أعضاء الفريق في بيان لهم: "نأمل أن يظل مكان الرضيع في المتحف، تذكارا بالوقت الذي وقفت فيه لندن ضد ترامب".

ويصور المنطاد، الذي ابتكرته شركة "إيماجين إنفليتابلز" في ليسيسترشاير، ترامب وهو يصرخ ويرتدي حفاضة ويحمل هاتفا محمولا.