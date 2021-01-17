بالفيديو.. فأر في غرفة لاعبة تنس في الحجر الصحي

المصدر: رويترز

فوجئت لاعبة التنس الروسية يوليا بوتينتسيفا التي تخضع للحجر الصحي مع 46 لاعبا ولاعبة آخرين في مدينة ملبورن الأسترالية تمهيدا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بوجود فأر في غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه.

وبعد وصولها إلى غرفتها طلبت بوتينتسيفا المصنفة 28 عالميا الانتقال إلى غرفة أخرى إلا أنها تقول إنها لم تحصل على أي مساعدة بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المكان خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وفي تغريدة عبر تويتر مصحوبة بفيديو للفأر بينما يتجول في غرفتها قالت بوتينتسيفا "أحاول طوال ساعتين الآن تغيير غرفتي ولم يحضر أحد للمساعدة حتى الآن بسبب إجراءات الحجر المطبقة".

وتعليقا على الفيديو والتغريدة قالت جودي والدة نجم التنس البريطاني آندي موراي قائلة إن بوتينتسيفا تطلب قطا لحل المشكلة.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي في الثامن من فبراير المقبل.